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Ece Erken ifşa olan videosuna 'Kim kimin metresi...' yorumunu yapan fenomeni ihbar etti!

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ortaya çıkan fotoğraf ve videolar üzerine Ece Erken aşk iddialarını doğrulamıştı. Ece Erken'in yasak aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran Ece Erken'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ifşa ettiği videoyu kendisine ait sosyal medya hesabından yayınlayan ve 'Kim kimin metresi...' gibi çirkin yorumlarda bulunan fenomen Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti.

17.05.2020 14:08 - Son Güncelleme: 17.05.2020 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





