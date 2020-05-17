Ece Erken ifşa olan videosuna 'Kim kimin metresi...' yorumunu yapan fenomeni ihbar etti!
Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ortaya çıkan fotoğraf ve videolar üzerine Ece Erken aşk iddialarını doğrulamıştı. Ece Erken'in yasak aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran Ece Erken'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun ifşa ettiği videoyu kendisine ait sosyal medya hesabından yayınlayan ve 'Kim kimin metresi...' gibi çirkin yorumlarda bulunan fenomen Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti.
Ece Erken'in avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü sunucu çıkan haberler üzerine ilişkiyi kabul etmişti. Avukatın eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran sarışın bir kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve videonun altına yazdığı notla o kadının Ece Erken olduğunu ima etmişti.
"KİM KİMİN METRESİ..."
Ünlü fenomen Alp Kılınç, Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı görüntüyü kendisine ait sosyal medya hesabından Ananı avradını başlığıyla paylaşıp, 'Ülkeye gram faydası olmayan korona virüsten daha tehlikeli. Karantinaya alınınca son bir haftada görüştüklerinizin listesi isteniyormuş. Kim kimin metresi açıkça gözükecek' şeklinde yorum yazdı.
ECE ERKEN SAVCILIĞA KOŞTU
Ünlü fenomenin yorumu ardından Erken savcılığa başvurdu. Kılınç'ın sözleri nedeniyle psikolojik baskı hakaret ve linç girişimlerine maruz kaldığını beyan eden Erken, 'Kadına şiddet her alanda kendisini gösteriyor. Bu da şiddetin bir başka hali' diyerek ünlü fenomenin cezalandırılmasını istedi.