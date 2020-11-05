Hürriyet'in haberine göre dilekçede, "Riba Events, konserler için Reynmen'e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle 11 Mart'ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları gelmiştir. Kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen'e ödediği 200 bin Euro'yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro'nun iadesini istiyoruz" denildi.