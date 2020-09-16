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Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş (Reynmen) son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" uyarısında bulundu. Son 3 ayda 3 sevgili değiştiren Reynmen, son olarak oyuncu Çağla Demir ile anılmıştı. Peki, Reynmen kaç yaşında?

16.09.2020 11:14 - Son Güncelleme: 16.09.2020 12:15
Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş Reynmen son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...

YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" diyen Reynmen, evde karantinada olduğunu söyledi.

REYNMEN'İN SEVGİLİLERİ - TIKLA

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Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş Reynmen son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...

"EVDEYİM, KARANTİNADAYIM"

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Reynmen, şu ifadeleri kullandı:

"Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum, kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar da temas ettiğim herkesi uyardım. Gidip kendileri de testlerini yapsın."

Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş Reynmen son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...

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Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş Reynmen son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...

BADE İŞÇİL

8 Ağustos 1983

Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş Reynmen son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...

ALEYNA TİLKİ

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