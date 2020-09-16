Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş (Reynmen) son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...
Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" uyarısında bulundu. Son 3 ayda 3 sevgili değiştiren Reynmen, son olarak oyuncu Çağla Demir ile anılmıştı. Peki, Reynmen kaç yaşında?
16.09.2020 11:14
- Son Güncelleme: 16.09.2020 12:15
YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" diyen Reynmen, evde karantinada olduğunu söyledi.
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