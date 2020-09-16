Koronavirüse yakalanan Reynmen kaç yaşında? Yusuf Aktaş (Reynmen) son olarak Çağla Demir ile görüntülenmişti...

YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" diyen Reynmen, evde karantinada olduğunu söyledi.

REYNMEN'İN SEVGİLİLERİ - TIKLA