Cengiz Coşkun yeni sezonda Turgut Alp'i canlandıracak zannedilmişti ancak geri döndüğü proje izleyicileri şaşırtacak. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp tarihi karakteri ile büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine gelmesi izleyicilerin en büyük isteklerinden birisiydi. Herkes diziye katılmasını bekliyordu ancak yapılan son açıklama herkesi şaşırttı. Cengiz Coşkun'un Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Exxen'de yer alacak bir projede Doğu'nun Fatihi Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan bir dizide rol alacağı ve dizide padişah Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.