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Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Daha önce adı Farah Zeynep Abdullah ile anılan Reynmen, gönlünü Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir'e kaptırdı. Bir mekan çıkışında ayrılan ikili, Reynmen'in yaklaşık 3 milyon TL değerinde olan cipiyle ayrıldı. Adı Haziran ayında görüntülenmelerinin ardından Reynmen ile aşk dedikodularına karışan Abdullah, önceki gün görüntülendiği otelde iddlara "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" şeklinde yanıt verdi. Yaz başında Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilen 24 yaşındaki Reynmen, son olarak Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile tatilde görüntülenmişti.

03.09.2020 18:41 - Son Güncelleme: 03.09.2020 19:01
Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Reynmen, dün akşam milyonluk cipi ve yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Reymen'in yeni sevgilisinin oyuncu Çağla Demir olduğu ortaya çıktı.

REYNMEN'İN AŞK HAYATI - TIKLA

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Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Bebek Otel'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda Reynmen lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş'la görüntülenen Abdullah, aşk yaşadıkları iddiası sorulunca "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.

Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Farah Zeynep Abdullah ile anılan Reynmen gönlünü güzel oyuncu Çağla Demir'e kaptırdı.

Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Snob Magazin'in haberine göre; bir mekan çıkışı görüntülenen çift Reynmen'in yaklaşık 3 milyon TL değerinde olan cipiyle ayrıldı. Reynmen ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Çağla Demir kimdir? İşte ünlülerin sevgilileri...

Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Güzel oyuncu, aşkını ilan ederek Ali Yörenç ile birlikte bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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