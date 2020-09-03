Haberler Galeri Magazin Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir ile Reynmen yakalandı! Her ay bir sevgili...

Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Daha önce adı Farah Zeynep Abdullah ile anılan Reynmen, gönlünü Medcezir dizisinin Ceren'i Çağla Demir'e kaptırdı. Bir mekan çıkışında ayrılan ikili, Reynmen'in yaklaşık 3 milyon TL değerinde olan cipiyle ayrıldı. Adı Haziran ayında görüntülenmelerinin ardından Reynmen ile aşk dedikodularına karışan Abdullah, önceki gün görüntülendiği otelde iddlara "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" şeklinde yanıt verdi. Yaz başında Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilen 24 yaşındaki Reynmen, son olarak Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile tatilde görüntülenmişti.

03.09.2020 18:41 - Son Güncelleme: 03.09.2020 19:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





