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    • 05.11.2020 11:32
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    hakkında soruşturma başlatıldı! Çevirmede alkollü yakalandı...

    Oyuncu , geçtiğimiz aylarda Beşiktaş’ta bulunan bir restoranda alkol aldı. Mekandan alkollü bir şekilde çıkan oyuncu, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi. Polis çevirmesine takılan Aksum’un 1,09 promil alkollü olduğu ortaya çıkınca polis merkezine götürüldü. Avukat talep etmeyen İlker Aksum, alkollü olduğu için karakola getirildiğini ifade etti. Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

    Sabah

    Son olarak Ramo dizisi ile ekranlara gelen oyuncu İlker Aksum, 14 Ağustos günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı. Ardından alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan ve 1,09 promil alkollü olan Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.

    AVUKAT İSTEMEDİ

    Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.
    Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

    Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.
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