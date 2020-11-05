Son olarak Ramo dizisi ile ekranlara gelen oyuncu İlker Aksum, 14 Ağustos günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı. Ardından alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan ve 1,09 promil alkollü olan Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.
AVUKAT İSTEMEDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.
Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.