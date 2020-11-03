"KAPALI ORTAMDA MASKENİZİ ÇIKARMAYIN"

"Kapalı ortamlarda maske ile oturmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben çok güvendiğim bir ortamda yakalandım bu hastalığa. Arkadaş buluşmalarınızda da maskenizi takın. Herkes çok farklı geçiriyor bu hastalığı. Hiç semptomu olmayanlar oluyor, çok ağır geçirenler oluyor."