Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Irmak Ünal yeni bir paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Bir süredir evde tedavi gören Ünal yaptığı son paylaşımda ateşinin düşmediği için hastaneye yattığını açıkladı.
Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü. Umarım en yakın zamanda atlatacağım. Güzel mesajlarınızı okuyorum ve şu işin üstesinden gelir gelmez sizlere anlatacağım tecrübemi. Şimdi biraz dinlenmem lazım."
KORONAVİRÜSE YAKALANAN IRMAK ÜNAL NELER YAŞADI?
Irmak Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."
BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM"
"Sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylamak istiyorum. Umarım şifa olur, yararlı olur... Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."
14 GÜN KURALINI HATIRLATTI
"Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."
BU TARZ BİR HATAYA KURBAN GİTTİM
"Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim. Ben paranoyakça yaşamasam da kendimce kurallarım var. İki evladım var... Annem ve üvey babam kronik hastalığı yeni atlattı. Çok dikkat eden biriyim. Yurtdışından gelenler kendilerini karantinaya almalı."
"KAPALI ORTAMDA MASKENİZİ ÇIKARMAYIN"
"Kapalı ortamlarda maske ile oturmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben çok güvendiğim bir ortamda yakalandım bu hastalığa. Arkadaş buluşmalarınızda da maskenizi takın. Herkes çok farklı geçiriyor bu hastalığı. Hiç semptomu olmayanlar oluyor, çok ağır geçirenler oluyor."
"VÜCUDUM GÜÇSÜZ DÜŞTÜ"
"Aile büyüklerimiz çok daha ağır geçirebilir. Ben iki gün boyunca çok kötüydüm. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum vücudumun bağışıklık sistemini çok yukarıda tutmama rağmen ben de yakalandım. Vücudum çok güçsüz düştü."