Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı! Irmak Ünal kimdir, kaç yaşında? Irmak Ünal sağlık durumu nasıl?

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi manken Sabiha Tarhan'dır. Babası daha sonra annesinden boşandı 1983 yılında sinema oyuncusu Türkan Şoray ile evlendi. O evliliğinden de Yağmur Ünal (d.1985 ) adında bir kız kardeşi oldu. İlkokul ve orta eğitimini Yükseliş Kolejinde okuyarak 1994 yılında mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu.

Üniversitede okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sararak Radyo Bilkent'in kuruluşunda katkısı oldu. Daha sonra Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.