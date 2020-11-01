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    • Saklambaç
    • 01.11.2020 Gazete
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    Ünlüler İzmir'in acısını paylaştı

    : İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bin şükür ablam, annem, babam, sevdiklerim yaralanmadan atlattı.

    Ünlüler İzmir'in acısını paylaştı

    Bengü: İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bin şükür ablam, annem, babam, sevdiklerim yaralanmadan atlattı.
    Murat Ünalmış: Başımız sağolsun. Umarım kötü haberlerin devamı gelmez.
    Ebru Şahın: Başta İzmir olmak üzere depremi yaşayan herkese geçmiş olsun.
    Serenay Sarıkaya: Deprem olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor...
    Yıldız Çağrı Atiksoy: İzmir, benim güzel memleketim... Rabbim bir daha tekrarını yaşatmasın. Herkese çok çok geçmiş olsun...
    Tolga Güleç: Ailem gayet iyi. Korku dışında bir sağlık problemleri yok. Her mesaja ve aramaya teşekkür ederim.
    Mesut Özil: Çok üzücü bir durum. ve 'daki herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...
    Büşra Pekın: Arayan soran herkese teşekkür ederim. Babam, ablam, yeğenim, teyzem, herkes iyi çok şükür. Allah hepimizi korusun...
    Bengü: İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bin şükür ablam, annem, babam, sevdiklerim yaralanmadan atlattı.
    Murat Ünalmış: Başımız sağolsun. Umarım kötü haberlerin devamı gelmez.

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