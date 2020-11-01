Ünlüler İzmir'in acısını paylaştı

Bengü: İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bin şükür ablam, annem, babam, sevdiklerim yaralanmadan atlattı.
Murat Ünalmış: Başımız sağolsun. Umarım kötü haberlerin devamı gelmez.
Ebru Şahın: Başta İzmir olmak üzere depremi yaşayan herkese geçmiş olsun.
Serenay Sarıkaya: Deprem olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor...
Yıldız Çağrı Atiksoy: İzmir, benim güzel memleketim... Rabbim bir daha tekrarını yaşatmasın. Herkese çok çok geçmiş olsun...
Tolga Güleç: Ailem gayet iyi. Korku dışında bir sağlık problemleri yok. Her mesaja ve aramaya teşekkür ederim.
Mesut Özil: Çok üzücü bir durum. Türkiye ve Yunanistan'daki herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...
Büşra Pekın: Arayan soran herkese teşekkür ederim. Babam, ablam, yeğenim, teyzem, herkes iyi çok şükür. Allah hepimizi korusun...
Bengü: İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bin şükür ablam, annem, babam, sevdiklerim yaralanmadan atlattı.
Murat Ünalmış: Başımız sağolsun. Umarım kötü haberlerin devamı gelmez.