Ünlüler İzmir'in acısını paylaştı

Bengü: İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bin şükür ablam, annem, babam, sevdiklerim yaralanmadan atlattı.

Murat Ünalmış: Başımız sağolsun. Umarım kötü haberlerin devamı gelmez.

Ebru Şahın: Başta İzmir olmak üzere depremi yaşayan herkese geçmiş olsun.

Serenay Sarıkaya: Deprem olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor...

Yıldız Çağrı Atiksoy: İzmir, benim güzel memleketim... Rabbim bir daha tekrarını yaşatmasın. Herkese çok çok geçmiş olsun...

Tolga Güleç: Ailem gayet iyi. Korku dışında bir sağlık problemleri yok. Her mesaja ve aramaya teşekkür ederim.

Mesut Özil: Çok üzücü bir durum. Türkiye ve Yunanistan'daki herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...

Büşra Pekın: Arayan soran herkese teşekkür ederim. Babam, ablam, yeğenim, teyzem, herkes iyi çok şükür. Allah hepimizi korusun...

Bengü: İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bin şükür ablam, annem, babam, sevdiklerim yaralanmadan atlattı.

Murat Ünalmış: Başımız sağolsun. Umarım kötü haberlerin devamı gelmez.