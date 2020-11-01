Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yine çok heyecanlıydı. Kim Milyoner Olmak İster'de Kathryn Bigelow sorusu oldukça dikkat çekti. Yarışan kişi de seyirciye sorma hakkını kullanmak isteyince arama motorları üzerinden cevabı araştırılır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de Kathryn Bigelow sorusunun yanıtı nedir? Kathryn Bigelow kimdir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER KATHRYN BİGELOW SORUSU VE CEVABI
Soru: 2008 yapımı The Hurt Locker filmiyle Kathryn Bigelow Oscar Ödüller tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?
A- EN İYİ YÖNETMEN
B- EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
C- EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
D- EN İYİ GÖRSEL EFEKT
*CEVAP: A- EN İYİ YÖNETMEN
KATHRYN BİGELOW KİMDİR?
Kathryn Bigelow (d. 27 Kasım 1951), bilimkurgu, aksiyon ve korku türlerinde çalışan Amerikalı film yönetmenidir. En bilinen çalışmaları 1987 yapımı korku filmi Karanlık Bastığında (Near Dark) ve 2009 yapımı savaş filmi Ölümcül Tuzak'tır (The Hurt Locker). Ölümcül Tuzak filmi ile Amerikan Yönetmenler Birliği'nin En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanarak bu ödülü alan ilk kadın yönetmen oldu. Ayrıca aynı film ile 2009'da Altın Küre ve Oscar'a da aday oldu ve Oscar'da birçok ödül kazandı. 2010'da En İyi Yönetmen Akademi Ödülü'ne aday gösterilerek Lina Wertmüller (Seven Beauties - 1976), Jane Campion (The Piano - 1993) ve Sofia Coppola'nın (Lost in Translation - 2003) ardından bu kategoride aday gösterilen dördüncü kadın ve Oscar tarihinde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk kadın oldu. 2012 yılında Zero Dark Thirty adlı ve ABD'nin Afganistan'a saldırısını konu eden filmi yönetti.
KATHRYN BİGELOW OSCAR'A DAMGA VURDU
Oscar törenine yönetmenliğini Kathryn Bigelow'un yaptığı "The Hurt Locker" filmi damgasını vurdu. Bigelow ise Oscar tarihinde kazandığı 'En İyi Yönetmen" ödülüyle ilk kadın yönetmen oldu. Avatar Oscar'dan sadece 3 ödülle ayrıldı.
Bu yıl ilk defa 5 yerine 10 adayın gösterildiği "en iyi film" kategorisinde ödülü "The Hurt Locker" aldı.
Ayrıca, bu yıl Oscar ödülünü ilk kez bir kadın yönetmen de aldı. Kathryn Bigelow, "The Hurt Locker" ile "en iyi yönetmen" ödülüne layık görüldü. Oscar'a daha önce Sofia Coppola, Jane Campion ve Lina Wertmuller bu kategoride aday gösterilmişti.
Bigelow'un filmi, "En iyi kurgu", "En iyi özgün senaryo", "En iyi ses kurgusu" ve "En iyi ses miksajı" ödüllerini de topladı. Bigelow, ödül konuşmasında, "Başka türlü tarif edemem, bu hayatta bir kez olur" dedi.