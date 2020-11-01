KATHRYN BİGELOW OSCAR'A DAMGA VURDU



Oscar törenine yönetmenliğini Kathryn Bigelow'un yaptığı "The Hurt Locker" filmi damgasını vurdu. Bigelow ise Oscar tarihinde kazandığı 'En İyi Yönetmen" ödülüyle ilk kadın yönetmen oldu. Avatar Oscar'dan sadece 3 ödülle ayrıldı.

Bu yıl ilk defa 5 yerine 10 adayın gösterildiği "en iyi film" kategorisinde ödülü "The Hurt Locker" aldı.

Ayrıca, bu yıl Oscar ödülünü ilk kez bir kadın yönetmen de aldı. Kathryn Bigelow, "The Hurt Locker" ile "en iyi yönetmen" ödülüne layık görüldü. Oscar'a daha önce Sofia Coppola, Jane Campion ve Lina Wertmuller bu kategoride aday gösterilmişti.

Bigelow'un filmi, "En iyi kurgu", "En iyi özgün senaryo", "En iyi ses kurgusu" ve "En iyi ses miksajı" ödüllerini de topladı. Bigelow, ödül konuşmasında, "Başka türlü tarif edemem, bu hayatta bir kez olur" dedi.