Müzik kariyeri boyunca toplam 15 albüm çıkaran Doğuş, Sigara ile Savaşanlar Derneği'ne de destek veren gönüllüler arasındadır ve bu doğrultuda çok sayıda organizasyon düzenlediği bilinmektedir. Hayatının en güzel dönemlerini sokaklarda harcayan Doğuş, verdiği konserler sonrasında hayranlarına sokak çocukları adına kurulan dernek ve kuruluşlara yardım çağrısında bulunmuş, sosyal yardım projelerinde sürekli ön plana çıkmıştır.

Şarkıcı kimliğinin yanında, 2007 yılından yayınlanan "Sana Mecburum" adlı televizyon dizisinde oynayarak oyuncu kimliğin, 2003 yılında çıkardığı "Bir Doğuş" adlı kitabıyla da yazar kimliğini sergileme fırsatı bulmuştur. 2012 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survivor Ünlüler Gönüllüler" adlı yarışmaya dahil olan Doğuş'un son katıldığı yarışma programı 2013 yazında Seyfi Dursunoğlu'nun da yer aldığı "Benzemez Kimse Sana" oldu.

Doğuş, 26 Temmuz 2006 da menajeri Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile evlendi. 3 yıl sonra 08 Ekim 2009 de boşandı.

Ekim 2014 yılında Azeri Sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile Bakü'de bulunan Kempinski Otel'de evlendi.Doğuş'un Arin Aras ve Arda Aslan adında ikiz oğlu var.