Bir döneme damgasını vuran ve şarkılarıyla hala keyifle dinlenen Doğuş, hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündem konusu oldu. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Doğuş çektiği sıkıntılardan bahsetti. Özellikle "Hırsızlık yaparak para kazanmaya çalışıyorduk", "Cezaevinde kalbimden şişlendim" açıklamaları ile şoke etti. Peki Doğuş kimdir? Şarkıcı Doğuş kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte merak edilen bilgiler…
"KALBİMDEN ŞİŞLENDİM"
Doğuş, YouTube'da yayınlanan 'Katarsis' programında, yetiştirme yurdundan kaçıp sokaklarda yaşamaya başladığı dönemdeki pişmanlıklarını anlattı.
"Yurttan kaçtım. Ailemde bulamadığım sevgiyi sokaklarda bulduğumu sanıyordum. Sokaklardaki arkadaşlarımı kardeşim sandım ama çok geçmeden bunun bir hata olduğunu anladım. Sokaklarda çok kötü şeyler yaşadım. Annemi bulacağım diye evden kaçtım. Evden kaçmak dünyanın en büyük hatası. Bir fabrika var, arkadaşlar 'çorapları çalalım, sonra da Antalya'ya gidelim' dediler. Peynir ekmek gibi çorapları sattık. Hırsızlık yaparak para kazanmaya çalışıyorduk. Antalya'da yattığımız yerde yakalandık, Bursa'ya kelepçeyle geldik. Çorap çaldığımız için 14 yaşında cezaevine girdim. O yıl yine bana orada taciz etmesinler diye cezaevinde kalbimden şişlendim."
"O GÜN TÖVBE ETTİM"
"Benim için kırılma anı diye bahsedeceğim şey şu olur; bir gün yine arkadaşlar market soyacaklardı, yapamamışlar, kepenkten sigara ve kalem çalabilmişler. Bana da bir sürü kalem verdiler. Ev diye belirlediğimiz eski bir fabrikaya gidecektik. Tam oraya giderken bir araba yaklaştı ve 'gençler nereye gidiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'eve gidiyoruz amca' dedim. Arabanın kapısını açarken tekme attım. O esnada hepimiz kaçıştık, ben de kaçarken biri benim peşime düştü. O hızla koşarken kolumda bir acı hissettim, beni vurmuş. Kurşun sıyırmış kolumdan. O acıyla kendimi bir binaya attım. Binanın terasına doğru çıkıp Allah'a dua etmeye başladım. İlk defa orada inandım Allah'a. Cebimden kalemleri attım, bir köşede beklemeye başladım. Polis telsizlerini duyuyorum. Polis bulunduğun kata kadar çıktı ve bakındı. O an Allah'ı hissettim kalbimde ve inanmaya, uyanmaya başladım. Polis bir şey yapmadan gitti ve kurtuldum. Tövbe ettim o gün, bir daha bir şey çalmayacağıma söz verdim. Sonra şarkılar yazmaya başladım."
ŞARKICI DOĞUŞ KİMDİR?
Asıl adıyla Orhan Baltacı, 30 Haziran 1974 günü Almanya'da dünyaya geldi. Baltacı ailesi, oğulları Orhan 4 yaşına gelinceye dek Almanya'da yaşadı.
Türkiye'ye döndüklerinde anne ve baba yollarını ayırınca oğulları Orhan'ı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktılar. Orhan Baltacı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir yıl kaldıktan sonra babaannesi tarafından buradan çıkartıldı. Babaannesinin yanında bir müddet kalmasının ardından annesinin yanına taşındı fakat annesinden beklediği ilgiyi göremeyince evden kaçtı ve sokaklarda yaşamaya başladı. Sokakta yaşadığı yıllarda bir çocuğun yaşamaması gereken birçok şeyi yaşadı.
Yaşamını sokakta sürdürdüğü yıllarda şarkı sözleri yazmaya başladı. Yazdığı sözleri ilk olarak kendi çevresiyle daha sonra çeşitli plak şirketleriyle paylaştı. Yapımcı İskender Ulus tarafından keşfedildi. Yaşadığı talihsiz olayları bir kenara bırakarak hayata yeni bir sayfa açtı ve bununla ilişkili olarak da adını "Doğuş" olarak değiştirdi. İlk albümünü bu isimle 1997 yılında çıkardı. Çıkardığı bu albümle adını kitlelere duyurmayı başaran Doğuş, ertesi sene "Doğuş ve Şarkıları" adında ikinci albümünü çıkardı. Şarkılarıyla listelerde ilk sıralarda yer almayı başardı.
Müzik kariyeri boyunca toplam 15 albüm çıkaran Doğuş, Sigara ile Savaşanlar Derneği'ne de destek veren gönüllüler arasındadır ve bu doğrultuda çok sayıda organizasyon düzenlediği bilinmektedir. Hayatının en güzel dönemlerini sokaklarda harcayan Doğuş, verdiği konserler sonrasında hayranlarına sokak çocukları adına kurulan dernek ve kuruluşlara yardım çağrısında bulunmuş, sosyal yardım projelerinde sürekli ön plana çıkmıştır.
Şarkıcı kimliğinin yanında, 2007 yılından yayınlanan "Sana Mecburum" adlı televizyon dizisinde oynayarak oyuncu kimliğin, 2003 yılında çıkardığı "Bir Doğuş" adlı kitabıyla da yazar kimliğini sergileme fırsatı bulmuştur. 2012 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survivor Ünlüler Gönüllüler" adlı yarışmaya dahil olan Doğuş'un son katıldığı yarışma programı 2013 yazında Seyfi Dursunoğlu'nun da yer aldığı "Benzemez Kimse Sana" oldu.
Doğuş, 26 Temmuz 2006 da menajeri Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile evlendi. 3 yıl sonra 08 Ekim 2009 de boşandı.
Ekim 2014 yılında Azeri Sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile Bakü'de bulunan Kempinski Otel'de evlendi.Doğuş'un Arin Aras ve Arda Aslan adında ikiz oğlu var.