Son dakika İzmir depremi sonrası şarkıcı Bengü paylaştı! "Ablam, annem, babam, sevdiklerim..."
Son dakika İzmir depremi Türkiye'ye korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de AFAD verilerine göre merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de bazı bölgelerde yıkım olduğuna ilişkin bilgiler gelirken, halk büyük panik yaşadı. Deprem tüm Ege bölgesinin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. İzmir depreminden ilk görüntüler gelirken, ünlülerden de geçmiş olsun mesajları yağdı. İzmirli olduğu bilinen şarkıcı Bengü ise ailesinin durumunu paylaşarak İzmirliler'e geçmiş olsun mesajlarını iletti.
İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem Ege ve Marmara'da paniğe neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 6.6 olduğu açıklandı. Depremde yaşanan korku dolu dakikaların fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. İlk görüntülerde İzmir'de toz bulutunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. İlk bilgilere göre yıkılan binaların olduğu bilgisi alındı.
VATANDAŞLAR PANİK İÇERİSİNDE SOKAĞA ÇIKTI
İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.