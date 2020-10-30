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Son dakika İzmir depremi sonrası şarkıcı Bengü paylaştı! "Ablam, annem, babam, sevdiklerim..."

Son dakika İzmir depremi Türkiye'ye korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de AFAD verilerine göre merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de bazı bölgelerde yıkım olduğuna ilişkin bilgiler gelirken, halk büyük panik yaşadı. Deprem tüm Ege bölgesinin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. İzmir depreminden ilk görüntüler gelirken, ünlülerden de geçmiş olsun mesajları yağdı. İzmirli olduğu bilinen şarkıcı Bengü ise ailesinin durumunu paylaşarak İzmirliler'e geçmiş olsun mesajlarını iletti.

30.10.2020 15:51 - Son Güncelleme: 30.10.2020 15:55
Son dakika İzmir depremi sonrası şarkıcı Bengü paylaştı! Ablam, annem, babam, sevdiklerim...

İzmir'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem Ege ve Marmara'da paniğe neden oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 6.6 olduğu açıklandı. Depremde yaşanan korku dolu dakikaların fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. İlk görüntülerde İzmir'de toz bulutunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. İlk bilgilere göre yıkılan binaların olduğu bilgisi alındı.

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Son dakika İzmir depremi sonrası şarkıcı Bengü paylaştı! Ablam, annem, babam, sevdiklerim...

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. izmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Son dakika İzmir depremi sonrası şarkıcı Bengü paylaştı! Ablam, annem, babam, sevdiklerim...

VATANDAŞLAR PANİK İÇERİSİNDE SOKAĞA ÇIKTI

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Son dakika İzmir depremi sonrası şarkıcı Bengü paylaştı! Ablam, annem, babam, sevdiklerim...

ÜNLÜLERDEN MESAJ!

İzmir depremi sonrasında ünlüler sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmirli olduğu bilinene şarkıcı Bengü ise hem ailesinin sağlık durumunu hem de İzmirliler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika İzmir depremi sonrası şarkıcı Bengü paylaştı! Ablam, annem, babam, sevdiklerim...

PINAR ALTUĞ

"Geçmiş olsun İzmir. Umarım herkes iyidir"

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