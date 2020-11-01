İBO SHOW ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İbo Show 31 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:00'de Star TV'de ekrana gelecekti fakat İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan 6,6'lık depremin ardından programın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Şu an için yeni bir tarih verilmedi, belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İBO SHOW İLK KONUKLARI KİMLER?

'İbo Show' ile ekranlara dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in programın detayları da belli olmaya başladı. Star ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show'da her hafta yeni konuklar ağırlanacak. İbrahim Tatlıses'in 9 yıl önce son bölüm konukları olan Deniz Seki, Kutsi, Sibel Can, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer'de bu çok özel programda yerini alıyor. İlk bölümde karşımıza çıkacaklar.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" programında İbrahim Tatlıses'in tekrar İbo Show'la ekranlara geri döneceği gündeme gelmişti. Bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.