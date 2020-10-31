Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanında Yavlak Arslan'ın planıyla dananın kuyruğu kopuyor. Yayınlandığı günlerde milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da gelecek hafta yaşanacak gelişmeler heyecanı doruklara çıkaracak. Fragmanda Bamsı Bey ile konuşan Osman Bey ağabeyi Savcı'ya kurulan tuzağın ardını çözmek için harekete geçiyor. Yavlak Arslan'ın son bölümde kurduğu tuzak nedeniyle Savcı Bey ve alpleri zor durumda kalmıştı. Osman Bey yaşanan bu olayları çözmek için iz peşine düşerken yaşanacak gelişmelerle Savcı Bey'in akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. İşte heyecanın doruklara çıktığı Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.