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    • Magazin
    • 31.10.2020 21:24
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    • 31.10.2020 21:27
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    Yavlak'ın planıyla dananın kuyruğu kopuyor! 32. bölüm fragmanında Osman iz peşinde...

    Yavlak Arslan'ın Geyhatu'nun oğluyla kurduğu planın ardından Savcı Bey'in esir düşmesi obada şok etkisi yaratıyor. Bu hafta yayınlanan bölümün son sahnesinde tuzağa düşen 'in yardımına ise babasının kadim dostu Bamsı Beyrek yetişti. Heyecan dolu bölümün ardından ATV ekranlarında yayınlanan 32. bölüm fragmanında Osman Bey ağabeyi Savcı'yı bulmak için iz peşine düşüyor. Bamsı Bey ise obaya Osman Bey'in emre itaatsizlik etmediğini, ağabeyini bulmak için iz peşine düştüğünü 'e söylüyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanında Osman Bey iz peşinde!

    Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanında Yavlak Arslan'ın planıyla dananın kuyruğu kopuyor. Yayınlandığı günlerde milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da gelecek hafta yaşanacak gelişmeler heyecanı doruklara çıkaracak. Fragmanda Bamsı Bey ile konuşan Osman Bey ağabeyi Savcı'ya kurulan tuzağın ardını çözmek için harekete geçiyor. Yavlak Arslan'ın son bölümde kurduğu tuzak nedeniyle Savcı Bey ve alpleri zor durumda kalmıştı. Osman Bey yaşanan bu olayları çözmek için iz peşine düşerken yaşanacak gelişmelerle Savcı Bey'in akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. İşte heyecanın doruklara çıktığı Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar

    KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"

    Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

    GÖKTUĞ'U ZİNDANA ATIYOR

    Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

    OSMAN BEY'E KURULAN OYUNLAR

    Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?

    BAMSI BEY DÖNÜYOR

    Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

    Osman Bey iki ateş arasında!

    Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

    Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

    Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi?

    Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?
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    Haberler Magazin Yavlak'ın planıyla dananın kuyruğu kopuyor! Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanında Osman iz peşinde...