"Aklınızca bira ile ilgili yazımdan intikam aldınız. Siz, (orada bira içen çocuklar da bizim evladlarımız, onları dışlamayalım) dediğim gençlerin ayaklarına toz olamazsınız. O gençlerin hiç biri bu yalan haberi üretenler gibi onursuz değil. Varsa vicdanınıza havale ediyorum."

"Varsa Rebiü'l evvel ayındayız. Hz. Peygamberin doğduğu ve vefat ettiği aydır bu ay. Çarşamba günü de, Mevlid Kandilidir. Şimdiden kutluyorum. Hz. Peygamberin ışığı kainat ömrünce ebediyen parlayacak. Doğumunla onurlandırdın ey Nebi."