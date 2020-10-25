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    • 25.10.2020 15:21
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    • 25.10.2020 15:21
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    Merve Boluğur cezayı yedi! Maskesiz dolaşan oyuncu Merve Boluğur...

    Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz gezmesi ile dikkat çeken Merve Boluğur'a ceza kesildi. Tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz dolaşan oyuncu Merve Boluğur'un duyarsız tavrına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı “Maske takmama cezası verilsin” şeklinde çağrıda bulunmuştu. Genç oyuncu, maskesiz dolaşmanın sonucunda ceza yedi.

    Merve Boluğur cezayı yedi! Maskesiz dolaşan oyuncu Merve Boluğur...

    Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur, için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "maske takmama cezası verilsin" çağrısında bulunmuştu.


    Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de alışveriş merkezinde maskesiz görüntülenen ünlü oyuncu, gazetecilerin, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz" sorusuna yanıt vermemişti.


    Süreki maskesiz gezerek magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Maske takmamasını eleştirenlere oyuncu sosyal mesafe şakasıyla cevap vermişti.


    Boluğur, "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum" demişti.

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