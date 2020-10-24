Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz,badeleme,küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz.Dinin kaynağı Kur'an,Sünnet,vicdan ve akıldır.— Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) October 23, 2020
Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyz
SOYTARILARIN DİNLE BİR İLGİSİ OLAMAZ
Hatipoğlu, "Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz,badeleme,küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz. Dinin kaynağı Kur'an,Sünnet,vicdan ve akıldır.
DİNİ AŞAĞILAMAYI KABUL EDEMEYİZ
Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.
PKK'NIN ŞEYHİ TACİZCİ SÖZDE HOCAYA 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Burhan D. hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
ÇOCUK İSTİSMARCISI FATİH NURULLAH
Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.