Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz,badeleme,küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz.Dinin kaynağı Kur'an,Sünnet,vicdan ve akıldır.

Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyz — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) October 23, 2020

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Sabah gazetesi yazarı İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu , sosyal medya hesabından tasavvuf veya vakıf kisvesi altında yapılan taciz üzerinden dini aşağılayanlara sert tepki gösterdi.Hatipoğlu,ifadelerini kullandı.İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Burhan D. hakkındasuçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



ÇOCUK İSTİSMARCISI FATİH NURULLAH

Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.