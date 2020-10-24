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    • 24.10.2020 13:31
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    SON DAKİKA: 'ndan din istismarcıları ve İslam düşmanlarına tepki: Kabul edemeyiz

    Son dakika haberine göre, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan skandalla bir kez daha gündeme gelen tacizci sahte hocalar birtakım çevreler tarafından İslam dinini ve Müslümanları karalamak için kullanılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sabah gazetesi yazarı İlahiyatçı Prof. Dr. , tasavvuf veya vakıf kisvesi altında yapılan taciz üzerinden dini aşağılayanlara sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Hatipoğlu'ndan din istismarcıları ve İslam düşmanlarına tepki
    Yeni tip koronavirüse yakalanan ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Sabah gazetesi yazarı İlahiyatçı Prof. Dr. , sosyal medya hesabından tasavvuf veya vakıf kisvesi altında yapılan taciz üzerinden dini aşağılayanlara sert tepki gösterdi.




    SOYTARILARIN DİNLE BİR İLGİSİ OLAMAZ
    Hatipoğlu, "Tasavvuf veya vakıf kisvesi altında taciz,badeleme,küçük kızlara tasallut gibi aşağılık rezillikler içinde olan soytarıların dinle bir ilgisi olamaz. Dinin kaynağı Kur'an,Sünnet,vicdan ve akıldır.



    DİNİ AŞAĞILAMAYI KABUL EDEMEYİZ
    Bu rezillere göz yummayı da, bunları bahane edip dini aşağılamayı da kabul edemeyiz."     ifadelerini kullandı.





    PKK'NIN ŞEYHİ TACİZCİ SÖZDE HOCAYA 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
    İstanbul'da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Burhan D. hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


    ÇOCUK İSTİSMARCISI FATİH NURULLAH
    Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.

    Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Nihat Hatipoğlu'ndan din istismarcıları ve İslam düşmanlarına tepki: Kabul edemeyiz