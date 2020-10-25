Kuruluş Osman dizisinde Balgay rolünü üstlenen Yurdaer Okur Son Kale: Hacıbey filminde rol alacak. Kuruluş Osman'ın Moğol komutanı Balgay'ı canlandıran Yurdaer Okur, başarılı oyunculuğunu Son Kale: Hacıbey filminde de konuşturacak. Bu gelişme üzerine Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli? Gibi soruların yanıtları merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Yurdaer Okur hakkında merak edilenler…
SON KALE: HACIBEY KONUSU NEDİR?
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun başrolünü deneyimli aktör Yurdaer Okur'la paylaştığı dönem filmi Son Kale: Hacıbey'den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Odessa Film Stüdyosu'nun yapımcılığını üstlendiği Ukrayna ile ortak yapımın yönetmen koltuğunda ise Konstantin Konovalov oturuyor.
18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmde, Hacıbey Kalesi'ne yapılan kuşatmaya odaklanılıyor. Filmde, kuşatma sırasında esir alınan Ahmet Paşa ve kız Fatma'nın kurtulmak için verdiği mücadele konu ediliyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Kuruluş Osman dizisiyle hayranlarını ikiye katlayan Yurdaer Okur ile Deren Talu'ya Alexander Sokolov, Irakli Maruashvili, Ekaterina Shevchenko, Oleg Simonenko, Alexander Polovets, Georgy Deliev, Dmitry Rybalevsky gibi isimler eşlik ediyor.
Son Kale: Hacıbey 15 Ekim'de Ukrayna'da, 23 Ekim'de Türkiye'de gösterime giriyor.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yapan Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu'na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı.
2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. Yurdaer, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bu zamana kadar pek çok oyun da yönetmiş olan Yurder Okur, ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekran karşısına geçti.
Yeter, Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Reaksiyon, Türkan(sinema) Labirent, Kılıç günü, Sakarya Fırat, Köprü, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kabuslar evi, Gen, Aşk Oyunu, Belalı Baldız, Aslı ile Kerem, Sır çocukları, Çifte Bela, Tatlı Hayat, Evdeki Yabancı, Üzgünüm Leyla, Ferhunde Hanımlar ve Dadı gibi yapımlarda rol alan Yurdaer Okur, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman adlı dizide Balgay karakterine hayat vermektedir. Yurdaer Okur, 1.74 metre boyunda, 68 kilo ve Akrep burcudur.