YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yapan Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu'na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı.

2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. Yurdaer, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bu zamana kadar pek çok oyun da yönetmiş olan Yurder Okur, ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekran karşısına geçti.

Yeter, Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Reaksiyon, Türkan(sinema) Labirent, Kılıç günü, Sakarya Fırat, Köprü, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kabuslar evi, Gen, Aşk Oyunu, Belalı Baldız, Aslı ile Kerem, Sır çocukları, Çifte Bela, Tatlı Hayat, Evdeki Yabancı, Üzgünüm Leyla, Ferhunde Hanımlar ve Dadı gibi yapımlarda rol alan Yurdaer Okur, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman adlı dizide Balgay karakterine hayat vermektedir. Yurdaer Okur, 1.74 metre boyunda, 68 kilo ve Akrep burcudur.