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    • 22.10.2020 15:58
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    • 22.10.2020 16:03
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    ’in kızı hakareti affetmedi! soluğu mahkemede aldı!

     Teknik Direktörü 'in kızı , sosyal medyadan kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret eden Serkan E. hakkında şikayetçi oldu. Fatih Terim'i ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı hedef alan mesajlar atan Serkan E. hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Fatih Terim’in kızı hakareti affetmedi!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyadan kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret eden Serkan E. hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E'nin Buse Terim Bahçekapılı'nın Instagram hesabına 10 Haziran 2020'de küfürlü mesaj attığı belirtildi.

    Fatih Terim'i ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı hedef alan mesajlar üzerine avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları belirtildi.

    4 YILA KADAR HAPİS

    Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    KÜFÜRLÜ MESAJ

    Serkan E. isimli sosyal medya kullanıcısı, 10 Haziran'da koronavirüse yakalanan babası Fatih Terim hakkında paylaşım yapan Buse Terim Bahçekapılı'ya "Lan o… geçen bela okuyup duruyordun. Ne oldu da birden sustun? Kim susturdu? Allah'ın sopası yoktur. Kul hakkı yiyenlerin bedelini öbür dünyada ödeyeceksiniz" diye mesaj atmıştı.
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