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    • Saklambaç
    • 24.08.2020 Gazete
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    kombiniyle göz kamaştırdı

    Galatasaray Teknik Direktörü 'in kızı , önceki gün 30. ailesi ve dostlarıyla kutladı. İki çocuk annesi Terim, renkli kombiniyle göz kamaştırdı.

    'Stil Takvim'i
    'in kızı , önceki gün 30. ailesi ve dostlarıyla kutladı. İki çocuk annesi Terim, renkli kombiniyle göz kamaştırdı.

    ELBİSE: NEW ARRIVALS 2 BİN 450 TL



    AYAKKABI: MUADDI 6 BİN 270 TL



    Sosyetik iş kadını 'nın mavi elbesisi tam not aldı.

    ELBİSE: MERGİM 2 BİN 800 TL

    AYAKKABI: MANOLO BLAHNIK 3 BİN 500 TL



    Gamze Erçel, tenis kortunda bile çok şıktı...

    BLUZ: PULL&BEAR 90 TL

    ETEK: PULL&BEAR 130 TL



    DUDAK UÇUKLATAN ŞIKLIK
    YouTuber Danla Bilic, önceki gece arkadaşının düğününe Nedret Taciroğlu'nun tasarımıyla katıldı.



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