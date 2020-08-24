Fatih Terim'in kızı Buse Terim, önceki gün 30. yaş gününü ailesi ve dostlarıyla kutladı. İki çocuk annesi Terim, renkli kombiniyle göz kamaştırdı.
ELBİSE: NEW ARRIVALS 2 BİN 450 TL
AYAKKABI: MUADDI 6 BİN 270 TL
Sosyetik iş kadını Arzu Sabancı'nın mavi elbesisi tam not aldı.
ELBİSE: MERGİM 2 BİN 800 TL
AYAKKABI: MANOLO BLAHNIK 3 BİN 500 TL
Gamze Erçel, tenis kortunda bile çok şıktı...
BLUZ: PULL&BEAR 90 TL
ETEK: PULL&BEAR 130 TL
DUDAK UÇUKLATAN ŞIKLIK
YouTuber Danla Bilic, önceki gece arkadaşının düğününe Nedret Taciroğlu'nun tasarımıyla katıldı.
ELBİSE: NEW ARRIVALS 2 BİN 450 TL
AYAKKABI: MUADDI 6 BİN 270 TL
Sosyetik iş kadını Arzu Sabancı'nın mavi elbesisi tam not aldı.
ELBİSE: MERGİM 2 BİN 800 TL
AYAKKABI: MANOLO BLAHNIK 3 BİN 500 TL
Gamze Erçel, tenis kortunda bile çok şıktı...
BLUZ: PULL&BEAR 90 TL
ETEK: PULL&BEAR 130 TL
DUDAK UÇUKLATAN ŞIKLIK
YouTuber Danla Bilic, önceki gece arkadaşının düğününe Nedret Taciroğlu'nun tasarımıyla katıldı.