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    • Saklambaç
    • 20.08.2020 Gazete
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    , , ve larıyla öne çıktı

    Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarında yer alan 'Stil Takvim'i köşesinde bugün , , ve vardı. isimler lüks larıyla dikkat çekti.

    Ünlülerin şık kıyafetleri

    Maske uyarılarına kulak veren Lara Surol, önceki gün Bebek'te şık tarzıyla görüntülendi.

    Çanta CHRISTIAN DIOR 24.480 TL
    Bluz ZARA 249.95 TL
    Pantolon ZARA 229.95 TL

    Buse Terim, hem şıklığı hem de fit vücuduyla beğeni topladı.

    Ceket ZARA ESKİ SEZON
    Çanta CHRISTIAN DIOR 25.850 TL
    Etek İSABEL MARANT 1.240 TL
    Sandalet AQUAZZURA 5.745 TL

    Yasemin Özilhan, bu kez sportif bir tarz sergiledi.

    Şort LEVI'S 487 TL
    Tişört LIVINCOOL 738 TL
    Ayakkabı NIKE 739 TL

    Gülşen, bu yazın trendi Tiffany&Co. marka küpe ve kolyesiyle böyle selfie çekti.

    Küpe TIFFANY&CO. 33.500 TL
    Kolye TIFFANY&CO. 83.780 TL
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    Haberler Saklambaç Lara Surol, Buse Terim, Yasemin Özilhan ve Gülşen tarzlarıyla öne çıktı
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