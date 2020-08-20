Maske uyarılarına kulak veren Lara Surol, önceki gün Bebek'te şık tarzıyla görüntülendi.
Çanta CHRISTIAN DIOR 24.480 TL
Bluz ZARA 249.95 TL
Pantolon ZARA 229.95 TL
Buse Terim, hem şıklığı hem de fit vücuduyla beğeni topladı.
Ceket ZARA ESKİ SEZON
Çanta CHRISTIAN DIOR 25.850 TL
Etek İSABEL MARANT 1.240 TL
Sandalet AQUAZZURA 5.745 TL
Yasemin Özilhan, bu kez sportif bir tarz sergiledi.
Şort LEVI'S 487 TL
Tişört LIVINCOOL 738 TL
Ayakkabı NIKE 739 TL
Gülşen, bu yazın trendi Tiffany&Co. marka küpe ve kolyesiyle böyle selfie çekti.
Küpe TIFFANY&CO. 33.500 TL
Kolye TIFFANY&CO. 83.780 TL