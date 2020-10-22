şeklindeki çıkışıyla adından söz ettiren Serdar Ortaç 'la ilgili Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı.11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesindebaşlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.Ünlü müzisyen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Azerbaycan'a desteğini açıklamıştı. "diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan'ın bu işgale artık yeter dediğini belirten Ortaç,diye konuştu.

"AZERBAYCAN İÇİN ASKERE GİDER MİSİNİZ?"

Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık vererek şunları söyledi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler."



