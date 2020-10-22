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    • 22.10.2020 11:21
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    SON DAKİKA: basını 'ı hedef aldı: Skandal görsel seçimi

    Son dakika haberine göre, Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde popçu 'ın 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını kullanarak büyük bir skandala imza attı.

    takvim.com.tr
    Ermenistan basınında skandal haber!
    "Bunlar bebekleri öldürmüş adamlar. Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası!" şeklindeki çıkışıyla adından söz ettiren 'la ilgili Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı.





    SERDAR ORTAÇ'IN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR
    11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.

    Ünlü müzisyen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Azerbaycan'a desteğini açıklamıştı. "Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda" diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan'ın bu işgale artık yeter dediğini belirten Ortaç, "Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım" diye konuştu.


    "AZERBAYCAN İÇİN ASKERE GİDER MİSİNİZ?"
    Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna şöyle karşılık vererek şunları söyledi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ermenistan basını Serdar Ortaç'ı hedef aldı: Skandal görsel seçimi