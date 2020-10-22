Alparslan alemde nam peşinde! EDHO'da topyekün hamleyle Korkmazların üzerine gidiliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek hafta yine bomba gibi bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Alparslan, amcasıyla yollarının ayrılmasının ardından farklı bir yola giriyor. Yaman Korkmaz, Haşmet Façalı'nın mekanına giderek ona alçakça tehditlerle bulunuyor. Tüm bu olanlardan sıkılan Hızır Çakırbeyli Korkmaz ailesini bitirmek için büyük bir planı devreye alıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!"

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır.