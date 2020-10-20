Pazartesi akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Çukur dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıktı. Arık Böke'yi canlandıran Barış Arduç'un diziye veda etmesiyle birlikte gözler Çukur'da yaşanacak gelişmelere çevrilmişti. 82. bölümde diziye veda eden Nejat İşler, Barış Arduç'un diziden ayrılmasıyla tekrar kadroya dahil oldu. Böylece Çağatay Erdenet karakteri diziye kardeşinin intikamı için katılmış oldu.
ÇUKUR'A AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ
Çukur'un 82. bölümünde diziye Çağatay Erdenet karakteriyle veda eden Nejat İşler diziye 99. bölümde tekrar dahil oldu. Kardeşi Arık Böke'nin Cumali tarafından öldürüldüğünü öğrenen Çağatay Erdenet karakteri böylece dizide yeniden yer almaya başladı.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yamaç, Çukur'u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur'u bulacak. Yamaç Cumali'yi aklamak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim'in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç'a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç'ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç'ın Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.
Yamaç, Arık'ın ölümünden sonra intikam için harekete geçen Cengiz Erdenet'i durdurmaya çalıştı. Arık'ın kanını yerde bırakmayacağını bir kez daha gösteren Cengiz Erdenet, Yamaç'a büyük bir şok yaşattı. Cengiz'in "Abilerinle vedalaşmak için son şansın Yamaç!" sözleri üzerine tüm Koçovalı erkeklerinin namlunun ucunda görüldüğü gerilim dolu final sahnesinde nefesler tutuldu. Peki, Yamaç ailesini kurtarabilecek miydi?
Çukur'un bu hafta ekrana gelen bölümünde Cengiz Erdenet, Yamaç'ın asıl düşmanı bulmuş olmasına rağmen oğlunu öldürenlerin cezasız kalmayacağını söyledi. Yamaç'a abilerini ve yeğenlerini hedef aldığını göstererek onlarla vedalaşmak için son şansının olduğunu söyledi. Cengiz Erdenet, Koçovalı tüm erkekleri öldürmeye karar vermişti. Köşeye sıkışan Yamaç ailesini nasıl kurtaracaktı?
CENGİZ ERDENET, ARIK'IN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLANLARI İSTEDİ
Arık'ı öldürerek intikamını alan Cumali, Seren'e bir zarf vererek Çağatay Erdenet'e göndermesini istedi. Zarfın içinde Arık'ın kolyesi ve ödeştiklerine dair bir not vardı. Çağatay, Cengiz Erdenet'i arayarak notu ve kolyeyi gösterirken Arık'ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yarattı. Cengiz, Yamaç'a abisinin oğlunu öldürdüğünü söylerken bunun sorumlularını getirmesini istedi. Çukur bir kez daha büyük bir tehdit altındaydı.
YAMAÇ, ÇUKUR'U UYARDI
Yamaç, Çukur'a giderek Cengiz Erdenet'e karşı Cumali'yi uyarmak istedi ancak karşısında yine Çukur'u buldu. Çukur'a girmesine izin verilmeyen Yamaç, abisini uyarmaya çalışsa da Cumali, Yamaç'ı dinlemedi. Yamaç, Cumali'yi ve Çukur'u korumak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştü ve Cengiz Erdenet'e cinayetin arkasında başkalarının olduğunu söyledi.
YAMAÇ, YAKUP'UN PEŞİNE DÜŞTÜ!
Olayın peşine düşerek Yakup'a ulaşmaya ve Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan Yamaç, Nedim'i de yanına alarak Yakup'u almak için baskın yaptı. Nedim'i Yakup ile bilerek yan yana bırakan Yamaç, ikisinin konuşmalarını Cengiz'e dinletti. Nedim, Yakup'u öldürerek kaçtı. Yamaç, Nedim'in peşine düştü ancak Nedim, Çukur'a girerek Yamaç'ın takibinden kurtulmayı başardı. Vartolu, Nedim'i almak istese de Cumali buna izin vermedi. Düşmanının düşmanını dostu olarak kabul eden Cumali, Nedim'i koruması altına aldı.