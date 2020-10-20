Pazartesi akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Çukur dizisinde yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıktı. Arık Böke'yi canlandıran Barış Arduç'un diziye veda etmesiyle birlikte gözler Çukur'da yaşanacak gelişmelere çevrilmişti. 82. bölümde diziye veda eden Nejat İşler, Barış Arduç'un diziden ayrılmasıyla tekrar kadroya dahil oldu. Böylece Çağatay Erdenet karakteri diziye kardeşinin intikamı için katılmış oldu.

ÇUKUR'A AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Çukur'un 82. bölümünde diziye Çağatay Erdenet karakteriyle veda eden Nejat İşler diziye 99. bölümde tekrar dahil oldu. Kardeşi Arık Böke'nin Cumali tarafından öldürüldüğünü öğrenen Çağatay Erdenet karakteri böylece dizide yeniden yer almaya başladı.