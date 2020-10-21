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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin gizli buluşma evi ortaya çıktı! İfşa mesajları sonrası 'koru'da gizli buluşma...

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Haziran ayında yakınlaştıkları ortaya çıkan ikiliden Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla ilişkisini noktaladı. Ailesinin de bu ilişkiye onay vermediği iddia edilen Aslı Enver'in, Kerem Tunçeri'yi affettiği ortaya çıktı. Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkı, Enver'in koruda tuttuğu evde devam ediyor. Aslı Enver, sevgilisi Kerem Tunçeri ile rahat rahat görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan ev tuttu! Haziran ayından beri birlikte olan çift, görüntülenmemek için 'koru'da buluşuyor.

21.10.2020 09:12 - Son Güncelleme: 21.10.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





