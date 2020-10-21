Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin gizli buluşma evi ortaya çıktı! İfşa mesajları sonrası 'koru'da gizli buluşma...
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Haziran ayında yakınlaştıkları ortaya çıkan ikiliden Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla ilişkisini noktaladı. Ailesinin de bu ilişkiye onay vermediği iddia edilen Aslı Enver'in, Kerem Tunçeri'yi affettiği ortaya çıktı. Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkı, Enver'in koruda tuttuğu evde devam ediyor. Aslı Enver, sevgilisi Kerem Tunçeri ile rahat rahat görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan ev tuttu! Haziran ayından beri birlikte olan çift, görüntülenmemek için 'koru'da buluşuyor.
Yılan hikayesine dönene Aslı Enver-Kerem Tunçeri aşkı kaldığı yerden devam ediyor. Aslı Kerem'ini affetti. İlişki yaşadıkları haberinin ortaya çıkması ile sosyal medyada Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa edildi. Yaşanan gelişme sonrası Enver, Tunçeri'yi tek kalemde sildi. Ancak Kerem Tunçeri'nin ısrarları, Enver'in ilişkiye bir şans daha vermesine neden oldu.
Aslı Enver'in Kerem Tunçeri'yi affetti. Hürriyet'in haberine göre; Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri! Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri'nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış.
KEREM TUNÇERİ VE ASLI ENVER'İN GİZLİ EVİ...
Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan 16 bin TL'ye ev tutmuş. Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş.
İşte ünlülerin evleri...