Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm canlı izle! ATV ile EDHO son bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.
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EDHO 168. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!"
Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır.
İLYAS VE HIZIR KARŞI KARŞIYA
Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.
İLYAS'TAN YENİ KARAR
Bahar Sincanlı'nın kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır.
ALPARSLAN NE YAPACAK?
İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer.
YAMAN KORKMAZ'IN ARKASINDAKİ GÜÇ
Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.
HAŞMET FAÇALI'NIN SIRRI
Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.