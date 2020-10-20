Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm canlı izle! ATV ile EDHO son bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.

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EDHO 168. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!"

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır.