



23 GÜN SONRA AKILLARINA GELDİ

Çatışmaların 23. gününde Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan ile Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.