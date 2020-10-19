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    • 19.10.2020 10:03
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    • 19.10.2020 10:08
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    ile 'dan 23 gün sonra gelen "destek"! 'ın katliamına yeni uyandılar

    Ünlü şarkıcı ile komedyen , 23 gün sonra 'ın, 'a yaptığı hain saldırılara tepki gösterdi. Tarkan ile Cem Yılmaz'ın birçok konuda sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak kronik muhaliflerin gönüllü sözcülüğünü yaparken; Ermenistan'ın sivil katliamları konusunda bu kadar geç davranmaları dikkatlerden kaçmadı.

    23 gün sonra gelen destek!

    30 yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarının ardından yeniden başladı.

    Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu 2 kent dahil 60'ın üzerinde yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.



    Ayrıca çatışmalarda Ermenistan ordusu da büyük kayıp verdi.

    Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine, Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti.



    23 GÜN SONRA AKILLARINA GELDİ
    Çatışmaların 23. gününde Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı ve sivilleri hedef alındığı saldırılar sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan ile Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.



    İki ünlü isim 3 hafta sonra sosyal medya hesablarından Azerbaycan'a destek verdi.



    "KALBİMİZ AZERBAYCAN'DA"
    Instagram'dan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını paylaşan Tarkan, "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm...Kalbim Azerbaycan halkıyla" ifadelerini kullandı.
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