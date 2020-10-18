MasterChef 18 Ekim Pazar kim elendi? Tv8 ekranında yayınlanan fenomen yemek müsabakasında dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren MasterChef Tanya Kilitkayalı, 18 Ekim 2020 Pazar başka bir deyişle bu akşam ekrana gelecek MasterChef gecesinde müsabakaya veda eden isim olacağı iddia edildi. Son yarıyıllarda MasterChef Türkiye müsabakasında kaptan olacak ad, elenecek ad çok evvelden sosyal medya platformlarında bazı şahıslar tarafından çok evvelden duyuruluyor. Peki MasterChef Didem mi, Tanya mı elendi mi? İşte tüm detaylar