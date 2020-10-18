MasterChef 18 Ekim Pazar kim elendi? Tv8 ekranında yayınlanan fenomen yemek müsabakasında dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren MasterChef Tanya Kilitkayalı, 18 Ekim 2020 Pazar başka bir deyişle bu akşam ekrana gelecek MasterChef gecesinde müsabakaya veda eden isim olacağı iddia edildi. Son yarıyıllarda MasterChef Türkiye müsabakasında kaptan olacak ad, elenecek ad çok evvelden sosyal medya platformlarında bazı şahıslar tarafından çok evvelden duyuruluyor. Peki MasterChef Didem mi, Tanya mı elendi mi? İşte tüm detaylar
MasterChef Elenecek İsim İfşa oldu! MasterChef Tanya Elendi mi?
18 Ekim 2020 Pazar akşamı MasterChef Türkiye eleme gecesinde oynanan oyunların ardından yarışmaya yavru vatan Kıbrıs'tan katılan Tanya Kilitkayalı izlediğimiz son fragmana göre yemeğini yakıyor ve elenen isim olduğu günler öncesi sosyal medyada iddia edildiği gibi yarışmaya veda ediyor.
Son dönemde Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8 ekranında ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye yarışmasıyla ilgili tüm merak edilebilecek konular günler öncesi sosyal medya sitelerinde bazı kişiler tarafından duyuruluyor.
Bakalım bu akşam ekrana gelecek olan eleme gecesinde iddia edildiği gibi Tanya elenecek mi?
18 Ekim MasterChef Eleme Adayları Kimler?
Uğur
Tanya
Didem
Özgül
Esra
Emir
MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir?
Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.