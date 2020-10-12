Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia etmiş ve küstah iftiralarıyla tepki çekmişti.

Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan'a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı. Kardashian'ın bu açıklaması babaları Filistin kökenli olan Bella Hadid ve Gigi Hadid'i sinirlendirdi.