Kim Kardashian, Ermeni Fonu'na 1 milyon dolarlık bağışta bulundu. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürüyor. Ermeni asllı reality şov yıldızı Kim Kardashian da Ermenistan'ın işlediği insanlık suçunu görmezden gelerek kara propogandaya maddi ve manevi destek veriyor. Ermeni asıllı Kim Kardashian Ermenistan'ı desteklerken, milyonlar kazanan Türk sanatçılardan neden Azerbaycan'a destek vermiyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan tarafından saldırıya uğradığı iftirası ile gündeme gelen Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolar bağış yaptı. Kardashian'ın Ermenistan desteği Bella-Gigi Hadid kardeşlerden de tepki gördü.
Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ'da saldırıya uğradığını iddia etmiş ve küstah iftiralarıyla tepki çekmişti.
Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan'a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı. Kardashian'ın bu açıklaması babaları Filistin kökenli olan Bella Hadid ve Gigi Hadid'i sinirlendirdi.
Bella Hadid ve Gigi Hadid, Ermenistan'a destek verdiği için Kim Kardashian'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Filistin asıllı Hadid kardeşler, Kardashian'ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyor.
Kim Kardashian Ermenistan'ı desteklerken, milyonlar kazanan Türkiye'deki sözde sanatçılar neden Azerbaycan'a destek vermiyor?