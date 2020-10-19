TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve keyifle izlenen Masterchef yarışmasında yine bir kişi elenerek hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler en iyi tabağı belirlerken rakiplerine göre en kötü tabağı çıkaran yarışmacı elendi. Peki Masterchef'te dün akşam kim elendi? Bu hafta eleme potasına hangi 6 yarışmacı girmişti, son ikiye kimler kaldı? Ana malzemenin ciğer olarak belirlendiği yarışmada elenen kişinin ismini vermek gitgide zorlaşsa da şefler cevabını verdi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
2020 MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından birisi bugün (18 Ekim 2020 Pazar) eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından ciğer ana malzemesiyle yemek yapmaları istenen eleme adayları en güzel yemeği yaparak eleme potasından kurtularak 1 hafta daha yarışmaya devam etmek için mücadele etti. Yemeklerini tamamlayan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, ürünlerini Mehmet, Danilo, Somer şef'in beğenisine sundu.
MasterChef 2020 son bölümde eleme adaylarından EMİR, UĞUR, ESRA ciğer ana malzemesiyle yapılması istenen yemeği en iyi yaparak eleme potasından çıkan 3 isim oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
İlk eleme oyununda başarılı olamayan Didem, Özgül, Tanya ise son eleme oyununda Mehmet Şef'in hazırlamış olduğu levrek yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti. Ürünlerini hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sunan 3 yarışmacı arasından Özgül, tabağı en iyi yapan isim olarak elenmekten kurtuldu. Son 2'ye kalan isimlerden Tanya ve Didem arasında kararını belirleyen Mehmet, Danilo ve Somer şefler, haftanın elenen ismi olarak DİDEM'i seçti.
MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?
07/06/1994 yılında İstanbul' da doğan Didem Devay aslen Kosova kökenlidir. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Didem Devay, İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır.