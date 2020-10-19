MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

2020 MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından birisi bugün (18 Ekim 2020 Pazar) eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından ciğer ana malzemesiyle yemek yapmaları istenen eleme adayları en güzel yemeği yaparak eleme potasından kurtularak 1 hafta daha yarışmaya devam etmek için mücadele etti. Yemeklerini tamamlayan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, ürünlerini Mehmet, Danilo, Somer şef'in beğenisine sundu.

MasterChef 2020 son bölümde eleme adaylarından EMİR, UĞUR, ESRA ciğer ana malzemesiyle yapılması istenen yemeği en iyi yaparak eleme potasından çıkan 3 isim oldu.