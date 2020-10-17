ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ AMA UNUTAMADIM



O dönem bu olayın kendisini şoke ettiğini ama şimdi yaşadıklarına gülüp geçtiğini belirten Aydın, "Zaten üzerinden çok zaman geçti. Kimin yaptırdığını da bilmiyorum ama çok anlamsız bir olaydı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen o olayı unutamadım" dedi. Aydın, bazen sahneye çıktığında o günü hatırladığını ve yeniden böyle bir olay yaşamamak için etrafına baktığını söyledi.