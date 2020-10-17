Bir çocuk annesi Almeda Abazi, "Allah yardımcınız olsun. Şifa versin inşallah küçük meleğe. Sizi çok iyi anlıyorum. Rabbim size bağışlasın. Dualarımız sizinle" derken Sevim Emre de "Rabbim acil şifalar versin. Çok geçmiş olsun" dedi.