Rahmi Koç davetlilerden koronavirüs testi istedi

Türkiye'nin en ünlü iş adamları arasında yer alan Koç Holding'in edebi Yönetim Kurulu Başkanı, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini sessiz sedasız gerçekleştirdiği bildirildi. Sabah Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, bu yılki davet, önceki davetlerden çok farklı olmuş çünkü bu kez davete, Covid-19 pandemisinin damga vurduğu öğrenildi.







DAVETLİLERDEN KORONAVİRÜS TESTİ İSTEMİŞ

Bu yılki davet, önceki davetlerden çok farklı olduğu Rahmi Bey'in pandemiden dolayı davetli sayısını çok kısıtlı tutmakla kalmayıp bir de davetlilerinden Covid- 19 testi istediği ortaya çıktı.









Rahmi Koç'un dostlarına gönderdiği davet mektubunda, davete gelmeden önce Amerikan Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmalarını rica ettiği test yaptırmayanı da davete almadığı öğrenildi.