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    • 16.10.2020 12:36
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    , eşi 'ın ölümünden sonra ilk kez görüntülendi! Yanında kızı ve oğlu Nefes de var...

    Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümü ile sarsılan eşi , ilk kez görüntülendi. Acı haberin ardından küçük yaşta olan çocuklarına babalarının vefat ettiğini söylemediği yönünde çıkan haberlerden sonra ilk kez görüntülenen Özgü Namal'ın yanında oğlu Nefes Oral ve kızı Oral da vardı. Muhabirleri fark eden Özgü Namal, el işareti yaparak soru sorulmamasını rica etti.

    İki hafta önce eşi Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılan ünlü oyuncu Özgü Namal, acı olayın ardından ilk kez Kavacık'ta çocuklarıyla görüntülendi. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.

    Eşini kaybeden Namal, "Nasılsınız?" sorusuna, "Hayırdır?" cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.

    Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Büyük acı yaşayan Özgü Namal, korona virüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamamıştı. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek göndermişti.

    2010 YILINDA KRİZ GEÇİRDİ, 2016'DA BYPASS OLDU

    Uzun süredir nefes terapisti olan Oral'ın 2010 yılında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Oral'ın 2016 yılında ise kalp hastalığı nedeniyle bypass ameliyatı olduğu belirtildi.
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