İki hafta önce eşi Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılan ünlü oyuncu Özgü Namal, acı olayın ardından ilk kez Kavacık'ta çocuklarıyla görüntülendi. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.