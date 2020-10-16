Albümleri:

2006 – Sek

2007 – Istanbul's Secrets

2008 – Karadeniz

2010 – Has Arabesk

2012 – II Tek

2013 – Tango

2015 – Toprak Kokusu

Şevval Sam'ın rol aldığı diziler ve filmler:

1993-1998 – Süper Baba (Deniz) (TV Dizisi)

1996 – Feride (Feride) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Türkan) (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Ece Sultan) (TV Dizisi)

2002-2003 – Gülbeyaz (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

2002 – Martılar ve İstanbul (Pınar) (Sinema Filmi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Müjgan Bey (Müjgan) (TV Dizisi)

2004-2005 – Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (TV Dizisi)

2005-2006 – Yine de Aşığım (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Yaşamın Kıyısında (Sinema Filmi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Derman) (TV Dizisi)

2010 – Siyah Beyaz (Ayten) (Sinema Filmi)

2011 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Sibel) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Adalet) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Yıldız) (TV Dizisi)

2017-2018 – Yasak Elma (Ender) (TV Dizisi)

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir'in adı Dilan Deniz Çiçek'le anılmaya başlanmıştı.