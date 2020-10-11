Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki Serdar Oral'ın ölümünün ardından hayatı ile ilgili çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
Özgü Namal ile 7 yıl önce evlenen Serdar Oral Köyceğiz'de stresten uzak doğa ile iç içe bir yaşam sürüyordu.; Serdar Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi. Hatta kalbi 20 dakika duran Oral, güçlükle hayata döndürülmüştü. Bu olay sonrası işlerini ayarlayıp Özgü Namal'la Köyceğiz'e yerleşen Oral, stresten uzak duruyordu. Aileye yakın kaynaklar, "20 dakika kalbi durdu.
Sonra hayata döndü. Bu olay onda çok farklı bir duruma neden oldu. İkinci kez dünyaya gelmişti ve bunun için stresten uzak bir hayatı seçti. Ancak kalbi bir kez daha tekledi. Çok üzgünüz" dedi.
"DOĞADA YAŞAYANLAR KALP KRİZİ GEÇİRMEZ, ÖLMEZ DİYE BİR KAİDE YOK"
Muğla Köyceğiz'e yerleşerek doğa ile iç içe bir yaşam seçen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü herkesi üzdü. Bu ölüm 'büyük şehrin stresinden ve karmaşasından kaçmak çare değil mi' sorusunu akıllara getirdi.
Prof. Dr. Hakan Uçar, "Doğaya kaçmanın birçok pozitif etkisi var. Ancak bu istenildiği kadar büyük bir fayda sağlamaz. 'Doğada yaşayanlar kalp krizi geçirmez, ölmez' diye bir kaide yok. Kişi belki çok daha erken bir yaşta kalp krizi geçirecekti. Ancak doğada yaşadığı için bu durum ertelenir" dedi