"DOĞADA YAŞAYANLAR KALP KRİZİ GEÇİRMEZ, ÖLMEZ DİYE BİR KAİDE YOK"

Muğla Köyceğiz'e yerleşerek doğa ile iç içe bir yaşam seçen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü herkesi üzdü. Bu ölüm 'büyük şehrin stresinden ve karmaşasından kaçmak çare değil mi' sorusunu akıllara getirdi.

Prof. Dr. Hakan Uçar, "Doğaya kaçmanın birçok pozitif etkisi var. Ancak bu istenildiği kadar büyük bir fayda sağlamaz. 'Doğada yaşayanlar kalp krizi geçirmez, ölmez' diye bir kaide yok. Kişi belki çok daha erken bir yaşta kalp krizi geçirecekti. Ancak doğada yaşadığı için bu durum ertelenir" dedi