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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, hamileliğinde 8.5 ayı geride bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son hali merak edilen Sinem Kobal, saçını pembe yaptı. Son günlerde sosyal medyada yaygın olan filtreyi kullanan Sinem Kobal, fotoğrafını pembe görünümlü beyin emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

09.10.2020 14:14 - Son Güncelleme: 09.10.2020 14:18
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal Instagram'da, fotoğraf çekilirken kullanılan filtre ile takipçilerinin karşısına çıktı. Turuncu ve pembe hali ile fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, takipçilerinden, 'Böyle de güzelsin' yorumuyla tam puan aldı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!

Sinem Kobal'ın uyguladığı filtre Şeyma Subaşı'nın da kontrolünden geçti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!

İşte pembe ve turuncu saçlı Sinem Kobal ve ünlülerin doğal halleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!
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