Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal Instagram'da, fotoğraf çekilirken kullanılan filtre ile takipçilerinin karşısına çıktı. Turuncu ve pembe hali ile fotoğraf paylaşan Sinem Kobal, takipçilerinden, 'Böyle de güzelsin' yorumuyla tam puan aldı.