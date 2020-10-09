Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal saçını pembe yapınca... 33 yaşındaki Sinem Kobal'ın son hali!
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, hamileliğinde 8.5 ayı geride bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son hali merak edilen Sinem Kobal, saçını pembe yaptı. Son günlerde sosyal medyada yaygın olan filtreyi kullanan Sinem Kobal, fotoğrafını pembe görünümlü beyin emojisi ile takipçileriyle paylaştı.
09.10.2020 14:14
- Son Güncelleme: 09.10.2020 14:18
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