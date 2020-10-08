Sinem Kobal son halini paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal...
Sinem Kobal bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 8.5 ayı geride bırakan 33 yaşındaki Kobal, kız bebek bekliyor. İlk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile doktor kontrolünden çıkarken görüntülenen Sinem Kobal, doğuma günler kala hamile haliyle sosyal medyadan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın son hali...
08.10.2020 09:10
- Son Güncelleme: 08.10.2020 09:13
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