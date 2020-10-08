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Sinem Kobal son halini paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal...

Sinem Kobal bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 8.5 ayı geride bırakan 33 yaşındaki Kobal, kız bebek bekliyor. İlk kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile doktor kontrolünden çıkarken görüntülenen Sinem Kobal, doğuma günler kala hamile haliyle sosyal medyadan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın son hali...

08.10.2020 09:10 - Son Güncelleme: 08.10.2020 09:13
Sinem Kobal son halini paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal...

Hamileliğinde 8.5 ayı geride bırakan Sinem Kobal, Instagram'dan yeni bir fotoğraf paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'a, 'Çok güzelsin" yorumları yapıldı.

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Sinem Kobal son halini paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal...

İşte hamilelik döneminde doğal güzelliği ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Sinem Kobal'ın son ve makyajsız hali...

Sinem Kobal son halini paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal...

BİRAN DAMLA YILMAZ

Sinem Kobal son halini paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal...

TUVANA TÜRKAY

Sinem Kobal son halini paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8.5 aylık hamile eşi Sinem Kobal...

PINAR ALTUĞ

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