Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp, Bamsı ve Selcan'ın olmaması akılları karıştırdı. Yeni sezonda dizinin efsane isimlerinin kadroya ne zaman katılacağı merak konusu. Bölümde Bamsı ve Selcan karakterlerinin olmaması dikkat çekerken Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakterinin diziye dahil olup olmayacağı ise merak edilmeye başlandı. Peki, Turgut, Bamsı ve Selcan karakterini canlandıran isimler diziye katılacak mı? İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı

KURULUŞ OSMAN'A O İSİMLER NE ZAMAN KATILACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonunda yer alan Bamsı karakteriyle Nurettin Sönmez ve Selcan karakteriyle Didem Balçın'ın isimleri ikinci sezon ilk bölüm jeneriğinde de yer aldı. Nurettin Sönmez ve Didem Balçın ilerleyen haftalarda diziye dahil olacak.