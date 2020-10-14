

"BENİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT EDİYOR"

Erol Özmandıracı ile kızının annesi Merve Nur Başbuğ mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.