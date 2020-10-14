Oyuncu Naz Elmas ile iş adamı Erol Özmandıracı'nın arası açıldı. Elmas ile Özmandıracı, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen çift, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.
İMALI MESAJ!
Eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar yayınladı. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan iş adamı, "İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu.
37 yaşındaki oyuncu ile eşi Özmandıracı'nın, bu krizi aşıp aşamayacakları merak konusu oldu.
"BENİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT EDİYOR"
Erol Özmandıracı ile kızının annesi Merve Nur Başbuğ mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.
Koruma kararı sonrası Başbuğ'un, çocuğunun babası Erol Özmandıracı'ya "Ellerimle gırtlağını keseceğim senin, sana bu hayatı zehir etmezsem ben Merve değilim, tüfekle gebertirim seni, haysiyetsiz şerefsiz" şeklinde mesaj attığı iddia edilmişti.