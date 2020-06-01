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Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisiyle başı dertte! Ağır suçlama: Çocuğunu mağdur ediyor
Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisiyle başı dertte! Ağır suçlama: Çocuğunu mağdur ediyor
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'nın başı, eski sevgilisiyle dertte! Geçtiğimiz yıl Aralık ayında oyuncu Naz Elmas'la nikah masasına oturan Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar geldi. Erol Özmandıracı ile yaklaşık 5 yıl ilişki yaşayan ve bu ilişkiden bir kız çocuğu sahibi olan Başbuğ, Özmandıracı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızıyla ilgilenmediğini söyleyen Başbuğ, "Varlıklı bir işadamı olmasına rağmen bez parası bile vermedi" dedi.
01.06.2020 11:45
- Son Güncelleme: 01.06.2020 11:57
Kısa bir süre de olsa EDHO oyuncu kadrosunda yer alan Naz Elmas'la evli olan iş insanı Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisindan ağır suçlamalar geldi. Özmandıracı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Merve Nur Başbuğ, "Kızımızı 2.5 yaşına kadar hiç görmedi, ilgilenmedi. Varlıklı bir işadamı olmasına rağmen bez parası bile vermedi" dedi.
KIZI İÇİN BEZ PARASI BİLE VERMEDİ
Merve Nur Başbuğ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde Erol Özmandıracı'yla 5 yıl birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir çocukları olduğunu öne sürdü.
Başbuğ, şu iddialarda bulundu:
"Erol Özmandıracı, 2.5 yaşına kadar kızını hiç görmedi ve ilgilenmedi. Çocukla kişisel ilişki kurması ve nafaka ödemesi talebiyle dava açtım. Ancak sulh olmaya yanaşmadı, çocuk için 100 lira dahi bez parası vermedi. Halbuki oldukça varlıklı bir işadamı."
ALKOLİK GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI
Bir dönem hosteslik yaptığını, kızını büyütmek adına iş hayatından uzak kaldığını ve şu an bir firmada part-time lansman işinde çalıştığını belirten Merve Nur Başbuğ ayrıca Erol Özmandıracı'yı yargı makamını etkilemeye çalışmakla suçladı...
"Mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şahsıma yönelik 'alkolik', 'paranoyak', 'ruh hastası', 'şiddet yanlısı' gibi iftira ve hakaretlerde bulundu. Hakkında ceza yargılaması başlatılmasını talep ediyorum."
Erol Özmandıracı, Naz Elmas'la yaklaşık 1 yıllık ilişkinin ardından geçen aralık ayında nikâh masasına oturdu.