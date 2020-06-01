Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisiyle başı dertte! Ağır suçlama: Çocuğunu mağdur ediyor

Kısa bir süre de olsa EDHO oyuncu kadrosunda yer alan Naz Elmas'la evli olan iş insanı Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisindan ağır suçlamalar geldi. Özmandıracı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Merve Nur Başbuğ, "Kızımızı 2.5 yaşına kadar hiç görmedi, ilgilenmedi. Varlıklı bir işadamı olmasına rağmen bez parası bile vermedi" dedi.