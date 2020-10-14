Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu.2018 yılında evlenen, ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına alan Alişan - Buse Varol çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Bu kez kız bebek bekleyen Alişan ve Buse Varol, ikinci bebeğinin adını canlı yayında açıkladı.