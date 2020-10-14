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    • 14.10.2020 13:15
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    • 14.10.2020 13:30
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    ve kızlarının adını açıkladı! nedir?

    ve , ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına aldılar. Hayranları Alişan ve Buse Varol'un ikinci bebeklerine vereceği ismi merak ederken, beklenen açıklama geldi. İkili, bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti. Peki Alişan'ın kızına vereceği nedir?

    Alişan ve Buse kızlarının adını açıkladı!

    Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu.2018 yılında evlenen, ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına alan Alişan - Buse Varol çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Bu kez kız bebek bekleyen Alişan ve Buse Varol, ikinci bebeğinin adını canlı yayında açıkladı.

    BUSE VAROL'UN İKİNCİ DOĞUMU NE ZAMAN?

    Kız bebek bekleyen ikili, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti. Çift doğumun ise şubat ayında gerçekleşeceğini dile getirdi.

    ELİZ İSMİNİN ANLAMI NE?

    Eliz ismi, bazı metinlerde "emir veren prenses" anlamında kullanılmaktadır. İsmin anlamı, güzel, zarif ve güçlü kadınları çağrıştırır.
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