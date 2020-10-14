Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu.2018 yılında evlenen, ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına alan Alişan - Buse Varol çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Bu kez kız bebek bekleyen Alişan ve Buse Varol, ikinci bebeğinin adını canlı yayında açıkladı.
BUSE VAROL'UN İKİNCİ DOĞUMU NE ZAMAN?
Kız bebek bekleyen ikili, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti. Çift doğumun ise şubat ayında gerçekleşeceğini dile getirdi.