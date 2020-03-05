Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Naz Elmas hamile mi?
Eşıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meftunlar'ın tek kız varisini canlandıran Naz Elmas, geçtiğimiz aylarda Erol Özmandıracı ile dünyaevine girmişti. Önceki gün annesi Meral Elmas ile alışveriş merkezinde görüntülenen Naz Elmas'ın kilo aldığı gözlerden kaçmazken hamile olduğu iddiaları gündeme geldi. Peki Naz Elmas hamile mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...
05.03.2020 13:33
- Son Güncelleme: 05.03.2020 13:41
Oyuncu Naz Elmas, annesi Meral Elmas ile Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Kilo aldığı gözlerden kaçmayan oyuncu, 'Hamile misiniz?' sorusuna yanıt verdi
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İdlip'ten gelen şehit haberleri nedeniyle son dönemde moralinin bozuk olduğunu dile getiren Elmas, "Bugünlerde yastayım. İçim çok buruk, sizi gördüğüm için güler yüzlüyüm" diye konuştu.
Kilo aldığı gözlerden kaçmayan oyuncu, "Hamile misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"İŞE GÜCE KOŞTURURKEN HAMİLE OLAMAM"
"Ne hamileliği, evleneli 2.5 ay oldu. Hiç öyle bir şey yok. Hamile olsam karnım çıkardı. Şu an işe güce koştururken hamile olamam."
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Erol Özmandıracı'yla Esma Sultan Yalısı'nda evlenen oyuncunun aldığı kiloların hamilelik kilosu olduğu iddia edilmişti.