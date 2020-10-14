MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çarpıcı hikayesi ile yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı"nın beşinci bölümünde neler olacak. Memduh'la yaşadığı kavga sonrası Han'dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci'yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat'ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege'nin atacağı bir adım İnci ve Memduh'u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben'e Han'ın evlendiğini söyler. Safiye'nin dünyası başına yıkılacaktır.