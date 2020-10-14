Masumlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimler? TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı oyuncularıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Dün yayınlanan son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı ön izlemesine göre yine eğlenceli anlar yaşanacak. Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili bilgileri derledik.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çarpıcı hikayesi ile yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı"nın beşinci bölümünde neler olacak. Memduh'la yaşadığı kavga sonrası Han'dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci'yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.
Esat'ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege'nin atacağı bir adım İnci ve Memduh'u zor durumda bırakır.
Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben'e Han'ın evlendiğini söyler. Safiye'nin dünyası başına yıkılacaktır.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer