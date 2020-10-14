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    • 14.10.2020 09:04
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Bebek'te: Biz ev sahibi, siz misafirsiniz

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si , önceki akşam Bebek’te objektiflere takıldı. Hayli keyifli olduğu görülen Oktay Kaynarca, gazetecilerle karşılaşınca, "Mahalleme geliyorum arkadaşlar, nasıl denk gelmeyeceğiz? Biz ev sahibiyiz, siz misafirsiniz" diyerek espri yaptı.

    Oktay Kaynarca Bebek'te: Biz ev sahibi, siz misafirsiniz

    Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i, usta oyuncu , önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Hayli keyifli olduğu görülen Oktay Kaynarca, gazetecilerle karşılaşınca, "Mahalleme geliyorum arkadaşlar, nasıl denk gelmeyeceğiz? Biz ev sahibiyiz, siz misafirsiniz" diyerek espri yaptı.


    6 sezondur devam eden efsane dizi EDHO, leriyle izleyici ekran başına kilitlerken Kaynarca,"Her şey yolunda, yoğun çalışıyoruz. Elimizden geldiğince önlemlerimizi alıyoruz. Yapabileceğimiz şeyleri yapıp, işimize gücümüze bakıyoruz. Bu Covid-19 meselesine de artık alışmak zorundayım, böyle yaşamak zorundayız" şeklinde konuştu.


    Oktay Kaynarca, kendisini fark eden hayranlarının ricasını kırmayarak, fotoğraf çektirdi.

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