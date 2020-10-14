Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i, usta oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Hayli keyifli olduğu görülen Oktay Kaynarca, gazetecilerle karşılaşınca, "Mahalleme geliyorum arkadaşlar, nasıl denk gelmeyeceğiz? Biz ev sahibiyiz, siz misafirsiniz" diyerek espri yaptı.



6 sezondur devam eden efsane dizi EDHO, yeni bölümleriyle izleyici ekran başına kilitlerken Kaynarca,"Her şey yolunda, yoğun çalışıyoruz. Elimizden geldiğince önlemlerimizi alıyoruz. Yapabileceğimiz şeyleri yapıp, işimize gücümüze bakıyoruz. Bu Covid-19 meselesine de artık alışmak zorundayım, böyle yaşamak zorundayız" şeklinde konuştu.



Oktay Kaynarca, kendisini fark eden hayranlarının ricasını kırmayarak, fotoğraf çektirdi.