İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Murat Ceylan, arabasıyla önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Giyim tarzı ve spor otomobili ile adından yine söz ettiren Ceylan, bagaj kapağına başını çarpınca kısa süreli bir acı yaşadı.