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    • 14.10.2020 09:52
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    arabasına servet harcadı! "Görgüsüz ayıya bak..."

    İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan , arabasıyla önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Survivor sunucusu Murat Ceylan, giyim tarzı ve spor otomobili ile adından yine söz ettirdi. Ceylan, bagaj kapağına başını çarpınca kısa süreli bir acı yaşadı. Aracını baştan aşağıya modifiye yaptıran Murat Ceylan, arabasının modifiyesine tam 350 bin TL harcamış.

    Murat Ceylan lüks arabasına servet harcadı!

    Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan arabasıyla olay oldu. Ceylan, lüks arabasının yalnızca modifiyesine tam 350 bin TL harcadı. Murat Ceylan arabasını göstermeye ise utandı.

    İki kez katıldığı Survivor yarışması ile üne kavuşan Murat Ceylan, arabasıyla önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Giyim tarzı ve spor otomobili ile adından yine söz ettiren Ceylan, bagaj kapağına başını çarpınca kısa süreli bir acı yaşadı.

    Araba hobisi olan Murat Ceylan arabasına yaptığı harcamayla şoke etti. UçanKuş TV'e konuşan Murat Ceylan magazin gündemine konu olan spor arabası hakkında konuştu.

    "Görgüsüz ayıya bak dedirtmeyeyim kendime"

    Aracını göstermeye çekinen Ceylan, "Görgüsüz ayıya bak dedirtmeyeyim kendime bir başkası yapsa ben de öyle derdim" dedi.
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