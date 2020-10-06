Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. 6. sezon ile yayın hayatına devam eden Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO, 166. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Büyük bir merakla EDHO yeni sezon ilk bölümü bekleyen dizinin hayranları için dizinin ilk bölümünden kareler geldi. Peki, Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı EDHO yeni bölümde neler olacak?
YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın altıncı sezon kadrosuna birçok ünlü oyuncu transfer oldu. Pelin Akil, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu, Hakan Aydın gibi başarılı isimler yeni sezonda yer alacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.