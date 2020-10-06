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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. 6. sezon ile yayın hayatına devam eden Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO, 166. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Büyük bir merakla EDHO yeni sezon ilk bölümü bekleyen dizinin hayranları için dizinin ilk bölümünden kareler geldi. Peki, Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı EDHO yeni bölümde neler olacak?

06.10.2020 17:49 - Son Güncelleme: 06.10.2020 18:08
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...

Salı günleri diziseverlerle buluşan EDHO dizisi yeni sezonuyla kaldığı yerden sevenleriyle buluşuyor. Hızır Çakırbeyli ve beraberindeki önemli gelişmelerin beklediği yeni sezonda dengeler değişiyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...

EDHO YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?

EDHO 6 Ekim 2020 Salı günü yani kendi gününde ve saatinde takipçilerinin karşısında...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...

Yeni sezonda da ailenin gücü, planlanan entrikalar ve elbette ki aksiyon hiç eksik olmayacak. Beş sezon boyunca yaşanan heyecan yeni sezonda da devam edecek. Bu sezon güç dengeleri değişecek. Çakırbeyli ailesi bir kez daha gücünü tüm Türkiye'ye gösterecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...

YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın altıncı sezon kadrosuna birçok ünlü oyuncu transfer oldu. Pelin Akil, Engin Benli, Ünal Silver, Adnan Biricik, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu, Hakan Aydın gibi başarılı isimler yeni sezonda yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

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