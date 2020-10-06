Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon başlıyor! 6. sezondan ilk kareler ve EDHO yeni bölüm ipuçları...

Yeni sezonda da ailenin gücü, planlanan entrikalar ve elbette ki aksiyon hiç eksik olmayacak. Beş sezon boyunca yaşanan heyecan yeni sezonda da devam edecek. Bu sezon güç dengeleri değişecek. Çakırbeyli ailesi bir kez daha gücünü tüm Türkiye'ye gösterecek.