İstanbul Belediye Başkanı @ekrem_imamoglu Adalar Belediye Başkanı @erdemmgul Bir yıldır Kabataş Adalar Vapurlarına gidişin zorluğunu bütün ilgili birimlerinize yazdım,söyledim,çektim gönderdim,saydım saydırdım hiç ses gelmedi.Son umut size yazıyorum.Lütfen bu eziyete son verin. pic.twitter.com/mXxBq0Irx1