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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi Buket maske yaptı oğlu kahkahaya boğdu! İşte Ozan Akbaba'nın güzel eşi ve oğlu...

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. 38 yaşındaki Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba, Instagram'dan yüzüne maske uyguladığı anlarla oğlunun merak içindeki bakışının fotoğrafını paylaşınca takipçileri kahkahaya boğuldu. Anne-oğul sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi Buket ve oğlu...

06.10.2020 08:49 - Son Güncelleme: 06.10.2020 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





