'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Serçe Sarayı' gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal ile evliliğe ilk adımı attı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, ailesiyle birlikte Ünal'ı istemeye gitti. Çift sade bir törenle nişanlandı.